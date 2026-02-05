Ufficiale

Conte, niente conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Napoli

Oggi alle 13:40Notizie
di Pierpaolo Matrone

Nessuna conferenza stampa prepartita per il Napoli in vista della sfida di campionato contro il Genoa, in programma sabato pomeriggio al Ferraris. Antonio Conte non incontrerà i giornalisti alla vigilia della partita nonostante non ci siano state partite infrasettimanali.

Una scelta ormai abituale, purtroppo, giustificata nelle settimane con più impegni ravvicinati. Il tecnico azzurro interverrà direttamente ai microfoni di DAZN nel prepartita e poi nella conferenza stampa al termine di Genoa-Napoli.