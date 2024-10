Flachi colpito da un infarto, paura e poi sollievo: “Sono già in piedi”

vedi letture

Tanta paura, ma per fortuna tutto sembra andare per il meglio.

Tanta paura, ma per fortuna tutto sembra andare per il meglio. Francesco Flachi, ex attaccante fra le altre di Fiorentina e Sampdoria, è stato colpito da un infarto nella serata di giovedì, mentre allenava il PSM Rapallo. Trasportato all'ospedale di Lavagna, riferisce la Repubblica nella sua edizione genovese, Flachi è stato operato d'urgenza e gli è stato applicato uno stent.

Come detto, nonostante il grande timore, il responso è stato positivo: l'intervento è perfettamente riuscito e nei prossimi giorni l'ex bomber sarà sottoposto ad una nuova operazione per un'ulteriore pulizia coronarica. Ad aggiornare sulle proprie condizioni di salute e rassicurare i tanti tifosi che gli hanno testimoniato il proprio affetto è stato il diretto interessato.

Con una stories pubblicata su Instagram, Flachi ha infatti scritto: "Grazie a tutti per i tanti messaggi, sto benissimo, sono già in piedi". L'ex giocatore conta di tornare alla normalità nei prossimi giorni e ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto.