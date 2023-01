Flop CR7 all’Al Nassr: ancora a secco di gol ed eliminato dalla Supercoppa d'Arabia

L'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo esce sconfitto per 3-1 nella semifinale di Supercoppa d'Arabia contro l'Al-Ittihad.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Serataccia per l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che esce sconfitto per 3-1 nella semifinale di Supercoppa d'Arabia contro l'Al-Ittihad. La squadra di CR7 va sotto di 2-0 nel primo tempo, per via dei gol realizzati da Romarinho al 15' e Hamdallah al 43'. Il fuoriclasse portoghese ha avuto una sola grande occasione pochi istanti prima del raddoppio degli avversari, ma il suo tentativo di testa è stato respinto con una grande parata del portiere dell'Al-Ittihad Grohe.