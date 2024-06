Folorunsho vince la Straw Challenge in Nazionale: ecco di cosa si tratta

Di cosa si tratta? Una iniziativa pubblicitaria in cui i tre calciatori dell'Italia doveva cercare di fare canestro in un pacchetto di patatine

Michael Folorunsho protagonista anche in Nazionale. Il centrocampista di proprietà del Napoli, reduce dall'ottima stagione all'Hellas Verona che gli è valsa la chiamata di Luciano Spalletti, vince la Straw Challenge contro Riccardo Calafiori del Bologna e Mateo Retegui del Genoa.

Di cosa si tratta? Una iniziativa pubblicitaria in cui i tre calciatori dell'Italia doveva cercare di fare canestro in un pacchetto di patatine con una palla da ping pong, spingendola su di un tavolo soffiando in una cannuccia. Di seguito le immagini pubblicate sui social.