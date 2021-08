FORMAZIONI UFFICIALI - Ancora 4-3-3 per Spalletti: chance per Elmas, out Zielinski e Manolas

Luciano Spalletti conferma il 4-3-3 per l'ultima amichevole del pre-campionato e del ritiro di Castel di Sangro contro il Pescara. Sono note le formazioni ufficiali e il tecnico di Certaldo, con Lobotka e Fabian, lancia Elmas visto che Zielinski non è al meglio. Come il polacco, viene escluso anche Manolas, sostituito da Rrahmani. Per il resto confermate le scelte del test con l'Ascoli: davanti ci sono Politano, Osimhen e Insigne.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. A disposizione: Idasiak, Ospina, Malcuit, Zedadka, Palmiero, Zanoli, MAchach, Ounas, Petagna, Gaetano.

Allenatore: Luciano Spalletti

PESCARA (3-4-3): Radaelli; Cancellotti, Drudi, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pometti, Nzita; D'Ursi, Marilungo, Milos. A disposizione: Sorrentino, Di Gennaro, Longobardi, Rasi, Valdifiori, Ingrosso, Veroli, Chiarella, D'Aloia, Belloni.

Allenatore: Gaetano Auteri