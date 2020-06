FOTO - Blitz di ADL in Abruzzo per il prossimo ritiro: troppo stretti i tempi per Dimaro

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in missione in Abruzzo per provare ad organizzare un mini ritiro a Castel di Sangro. Dopo le indiscrezioni Sky, arrivano ulteriori conferme dal portale 'Il Centro' il quale racconta del soprallugo svolto dal patron azzurro in compagnia del presidente della Figc Gabriele Gravina, che a Castel di Sangro è di casa e del sindaco Angelo Caruso. Con loro il presidente della Regione Mario Marsilio e l'assessore Mauro Febbo i quali hanno voluto offrire le più ampie garanzie a De Laurentiis con la speranza che Castel di Sangro diventi una vetrina turistica-promozionale per la montagna abruzzese.

TEMPI STRETTI - La possibilità che il Napoli scelga la località abruzzese - racconta 'Il Centro' nasce dai tempi stretti che la società avrebbe per la preparazione estiva dopo campionato e Champions league. Il Napoli va da anni a Dimaro, nel Trentino, ma il fatto che quest'anno il ritiro capiti ad agosto inoltrato sta inducendo la società di De Laurentiis a optare per una località più vicina anche per i suoi tifosi.