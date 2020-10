Fourneau, da arbitro di Crotone-Juventus a 4° uomo di Reggina-Cosenza. Ma non c'è un caso

Con una nota ufficiale, la Lega B ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la quarta giornata della Serie BKT 2020/21, in programma tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre 2020. Sorprende la presenza di Fourneau come quarto uomo di Reggina-Cosenza, dopo aver diretto Crotone-Juventus, prendendo diverse decisioni che hanno trovato il parere opposto dei bianconeri. Ma va detto che dei fischietti che hanno arbitrato lo scorso weekend Fourneau è l'unico ad essere impiegato anche in questo turno infrasettimanale.

Reggina – Cosenza

Riccardo Ros di Pordenone

Muto – Palermo

IV Ufficiale: Fourneau