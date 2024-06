Francia in ansia, infortunio per Mbappé in amichevole: cosa filtra

Sono momenti di tensione per la Nazionale francese: il fuoriclasse Kylian Mbappé si è infortunato nell'amichevole contro il Lussemburgo

Sono momenti di tensione per la Nazionale francese: il fuoriclasse Kylian Mbappé si è infortunato nell'amichevole contro il Lussemburgo. Il capitano della Francia è stato sostituito anzitempo dopo aver subito un colpo: ancora da valutare l'entità, ma dovrebbe essere scongiurato un problema di natura muscolare.

L'ex giocatore del PSG che approderà al Real Madrid dal prossimo 1° luglio, deve fare i conti con un problema al ginocchio che arriva tra l'altro subito dopo quello accusato alla spalla, che lo ha costretto ad assentarsi per ben due sedute d'allenamento.Così Kylian Mbappe salterà l'ultima amichevole, quella contro il Canada, con la speranza di recuperare per giocare la prima partita dell'Europeo 2024. La Francia è attesa dall'Austria lunedì 17 giugno, e teme di dover fare a meno del proprio capitano per il match d'esordio, ma la presenza del classe 1998 per l'edizione di EURO 2024 non dovrebbe essere in discussione.