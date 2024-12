Fuori casa il Napoli è impenetrabile: solo 2 gol subiti, è al top in Europa per clean sheet

Il Napoli ha costruito la sua classifica soprattutto con la solidità difensiva. Numeri straordinari in particolare fuori casa. A partire da inizio settembre, gli uomini di Antonio Conte hanno alzato il muro, subendo solo due gol in trasferta, con ben cinque partite in cui la porta è rimasta inviolata. Un dato che mette il Napoli tra le squadre top in Europa: nei cinque maggiori campionati europei, infatti, solo Fiorentina, Inter e Real Sociedad hanno registrato altrettanti clean sheet esterni nello stesso periodo.

La solidità difensiva emerge anche nelle statistiche più dettagliate. In Serie A, il Napoli ha mostrato una protezione eccellente dell'area di rigore, con solo il 64% delle reti subite provenienti dall'interno dell'area. In numeri assoluti, su un totale di 11 gol subiti, solo 7 sono arrivati da dentro l'area, la percentuale più bassa di tutta la Serie A in questa stagione. Questo dato evidenzia la capacità della difesa azzurra di gestire con efficacia le situazioni più pericolose, limitando gli spazi e concedendo pochi tiri di qualità agli avversari.