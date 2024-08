Garcia non farà più l'allenatore: l'ex Napoli ha cambiato lavoro

Rudi Garcia un anno fa cominciava la sua avventura sulla panchina del Napoli. Oggi non allena più. Almeno fino a nuovo ordine. L'ex tecnico degli azzurri, come riferito dalla Francia, farà il commentatore tecnico per Dazn Francia.

Garcia dunque guarderà le partite ma solo da semplice osservatore e non dalla panchina in attesa di altre eventuali chiamate. L'ultima esperienza quella a Napoli conclusasi a novembre con l'esonero. Un'avventura decisamente negativa per lui.