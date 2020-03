Gattuso a KK: "Rammaricato di averli tenuti in gara fino al 90'. Con l'Inter ci giochiamo tanto..."

Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la bella vittoria contro il Torino: "C'era tanta preoccupazione prima della partita perchè affrontavamo un avversario scomodo che veniva dà un momento non positivo. Non siamo partiti bene, c'è il rammarico di aver preso gol e di avere sciupato tante occasioni. Mi è piaciuto lo spirito, grandi complimenti alla difesa e qualitativamente mi è piaciuta tanto la squadra. C'è il rammarico di aver preso gol e di aver tenuto in bilico l'avversario fino al'ultimo minuto

Troppe occasioni sprecate? Preferisco che certe scelte vengano fatte con più cattiveria, buttando giù la porta. Ci siamo trovati varie volte 4 contro 4 ma abbiamo spesso sbagliato.

Lobotka bene? Per Lobotka sapevamo ci volesse un po di tempo. Può fare il vertice basso, deve imparare a gestirsi, ha grandi margini di miglioramento.

Calendario? Dobbiamo affrontare partita dopo partita. C'è grande rispetto per le vittime del Coronavirus, ma o si gioca tutti o si ferma il campionato. Giocare fra due mesi varia il valore della classifica. Le squadre sono aziende e bisogna fare le robe giuste. Il Torino se giocava col Parma aveva 5 diffidati, non ha giocato e non ha rischiato nulla.

Inter? Giochiamo con una squadra molto forte, con tante individualità e un grande allenatore. Ci giochiamo tanto, ci giochiamo la finale di Coppa Italia che è un traguardo molto importante. Loro ci possono mettere in grande difficoltà fisica che tattica".