Gattuso darà due giorni liberi alla squadra dopo il Crotone: svelato il motivo

Non appena terminerà la sosta, il Napoli sarà chiamato immediatamente agli straordinari con tre impegni in una settimana dal 3 all'11 aprile (Crotone, Juventus, Sampdoria). Per questo, stando a quanto scritto oggi in edicola dal Corriere dello Sport, Rino Gattuso sta pensando di lasciare libera la squadra non solo a Pasqua ma anche il giorno di Pasquetta, due giorni dopo il match col Crotone, nonostante la maggior parte degli azzurri faranno ritorno a Castel Volturno non prima di mercoledì-giovedì. Il gruppo - si legge - ha bisogno di recuperare a pieno le forze, la rincorsa Champions continua.