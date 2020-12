Gattuso non fa calcoli e schiera il Napoli migliore: punta al primo posto nel girone

Tutto in 90 minuti. Il Napoli alla prima allo Stadio Diego Armando Maradona si gioca il primo mini-obiettivo stagionale contro la Real Sociedad, seconda in Liga, imbattuta dal ko dell'andata proprio contro gli azzurri e che in trasferta non perde praticamente da cinque mesi. Una sfida che anche Imanol Alguacil in conferenza stampa definisce da Champions, per lo spessore della rosa del Napoli ma anche per il gioco della sua squadra, la migliore dell'Europa League sia per occasioni create che concesse agli avversari, ma che in realtà sancirà solo chi delle due approderà ai sedicesimi di Europa League.

Agli azzurri manca un punto, a meno di notizie sorprendenti dall'altra sfida con un mancato successo dell'AZ che potrebbe qualificare entrambe. E Gattuso non si aspettava uno scenario diverso: "Dal primo giorno del sorteggio sapevamo le difficoltà - le parole in conferenza - sono tutte squadre organizzate. Il Rijeka la meno forte ha creato difficoltà a tutti, l'AZ con gli stessi giocatori tranne uno ceduto perse lo Scudetto a 4 giornate dalla fine per differenza reti, la Real Sociedad sta facendo benissimo, sono squadre forti. Servirà un grande Napoli".

Il Napoli ha due risultati a disposizione, dunque, ma per il tecnico del Napoli non è quello che farà la differenza o che cambierà i piani tattici: "Non credo che per noi sia positivo sapere di avere due risultati a disposizione, difendere per novanta minuti non fa per noi". Gattuso dovrebbe proporre la formazione che finora gli ha dato più garanzie: Maksimovic potrebbe avere comunque spazio al fianco di Koulibaly, per il resto è recuperato Fabian che sembra favorito su Demme e il vero dubbio è per la fascia destra con Politano e Lozano che si giocano una maglia da titolare nel tridente con Mertens ed Insigne.