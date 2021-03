Gattuso s'infuria con Bakayoko: 'dimentica' la maglia e ritarda il cambio

All'87' di Roma-Napoli Maksimovic accusa dei crampi e Rino Gattuso ne approfitta per fare un doppio cambio, fuori il difensore serbo e Insigne e dentro Manolas e Bakayoko. Quest'utlimo però fa infuriare il tecnico azzurro. Infatti, il centrocampista si era attardato nell'indossare la maglia ed è dovuto correre in tribuna per recuperarla tra le urla del proprio allenatore.