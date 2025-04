Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Barella, tutti lo vogliono: vale più di 100 milioni"

Oltre all'impressionante vittoria dell'Inter ottenuta in casa del Bayern Monaco, all'Allianz Arena ha brillato una stella in nerazzurro ed è Nicolò Barella: "Nessuno come lui", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. È il cuore pulsante dell'Inter, con numeri mondiali: tutti lo vorrebbero ma ha una valutazione di oltre i 100 milioni di euro.

Leandro Paredes dichiara amore alla Roma e pensa già al derby infuocato con la Lazio (in programma domenica 13 aprile), al Milan si pensa fortemente all'immediato futuro e si ipotizza la variabile della cessione di Mike Maignan visto il nodo del rinnovo. Diverse le piste per sostituire il portiere francese, da Chevalier (Lilla) a Carnesecchi dell'Atalanta.