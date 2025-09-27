Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Conte-Allegri, i miei mister Scudetto"

"I miei mister Scudetto" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura con un'intervista esclusiva a Gigi Buffon. L'ex portiere racconta Max Allegri e Antonio Conte. I due tecnici visti da vicino e raccontati da chi li ha vissuti per tanti anni: "Max astuto e ti carica con la sfacciataggine. Antonio è feroce e ti fa lavorare tanto- Milan-Napoli sarà bellissima".