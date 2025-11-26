Ufficiale

Roma-Napoli, arbitra Massa con Aureliano al Var: la sestina completa

di Fabio Tarantino

Sarà Davide Massa l'arbitro di Roma-Napoli, in campo domenica sera all'Olimpico. Al Var ci sarà Aureliano. Ecco la sestina completa:

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:       PAIRETTO

VAR:      AURELIANO

AVAR:      DI BELLO