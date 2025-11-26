Roma, ottime notizie per Gasperini: in tre recuperano per il Napoli

E' iniziata a Trigoria l'allenamento di rifinitura pre-Midtyjlland, sfida fondamentale per il percorso della Roma: domani all'Olimpico la squadra di Gasperini se la dovrà vedere con la prima in classifica della League Phase di Europa Leauge. Presenti Dybala, Bailey ed Hermoso, come si legge su Tmw, che si candidano dunque ad una convocazione già per la sfida europea. E domenica c'è il Napoli per il campionato con calcio d'inizio domenica alle ore 20.45 allo stadio Olimpico.

Gasperini aveva annunciato la loro presenza in conferenza stampa: "Sono guariti, sono al secondo allenamento con la squadra. Saranno a disposizione se tutto va bene, poi il minutaggio è relativo ma conta che stiano bene".