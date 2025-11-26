Tuttosport: "McTominay omaggia Maradona. Canta Napoli"

Prima pagina

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport opta per il seguente come titolo principale: "Yildiz scongela la Juve". Primo tempo horror contro il Bodo, poi entra Kenan e cambia la partita. Dalle sue iniziative nascono l'1-1 di Openda, il 2-1 di McKennie e il 3-2 di David. Spalletti: "Vittoria chiave, ma ora sto addosso ai ragazzi".

"McTominay omaggia Maradona. Canta Napoli" si legge in basso per parlare di Napoli. 

Spazio anche all'altra metà della città, con questo titolo in taglio basso: "Furia Baroni: adesso basta!". Toro, alle 8.30 al Fila dopo l'1-5 contro il Como. Le urla del tecnico fanno tremare lo spogliatoio: nel mirino i subentrati ma non solo.