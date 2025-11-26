Prima pagina

Corriere dello Sport: "Champions, McTominay spinge il Napoli"TuttoNapoli.net
di Fabio Tarantino

"Un Yildiz alla Alex": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. II turco entra e trasforma la Juve, mentre McTominay spinge il Napoli. II 10 bianconero costruisce i 3 gol con cui la squadra di Spalletti ha la meglio sul Bodo, mentre Scott sblocca la gara col Qarabag e poi provoca l'autorete di Jankovic. "McTominay spinge il Napoli" si legge per gli azzurri.

Spazio anche alle dichiarazioni di Simeone, alla vigilia del match di Champions contro la formazione di Chivu: "Allenerò l'Inter". II tecnico romeno replica: "Non mi sento inferiore o superiore a lui". Lautaro e compagni cercano la quinta vittoria consecutiva in campo europeo, in porta confermato Sommer.