Prima pagina
Corriere dello Sport: "Champions, McTominay spinge il Napoli"
TuttoNapoli.net
"Un Yildiz alla Alex": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. II turco entra e trasforma la Juve, mentre McTominay spinge il Napoli. II 10 bianconero costruisce i 3 gol con cui la squadra di Spalletti ha la meglio sul Bodo, mentre Scott sblocca la gara col Qarabag e poi provoca l'autorete di Jankovic. "McTominay spinge il Napoli" si legge per gli azzurri.
Spazio anche alle dichiarazioni di Simeone, alla vigilia del match di Champions contro la formazione di Chivu: "Allenerò l'Inter". II tecnico romeno replica: "Non mi sento inferiore o superiore a lui". Lautaro e compagni cercano la quinta vittoria consecutiva in campo europeo, in porta confermato Sommer.
Pubblicità
Notizie
Copertina LiveNapoli-Qarabag 2-0 (McTominay 66', autogol Jankovic 72'): Conte trova la 2ª vittoria in Champions di Davide Baratto
Le più lette
4 Da 0 a 10: la scioccante notizia su Neres, la retromarcia di ADL, l'exploit di Caressa e la nascita del McTominesimo
Prossima partita
30 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Roma
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’infame bugia della sosta, la smentita clamorosa di Conte ad ADL, la bufala su Politano e la canzone di Neres e Lang
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Ho un gruppo serio! Siamo in pochi, coinvolgerò tutti. Sul modulo..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Atalanta 3-1 (Neres 17', Neres 38', Lang 45', Scamacca 53'): azzurri in vetta almeno per una notte
Fabio TarantinoADL, il legale: "Rinvio a giudizio decisione 'pilatesca'. Dall'Inter caso analogo, ma fu archiviato"
Francesco CarboneUfficialeNota SSCN dopo rinvio a giudizio: “Sconcertati ma fiduciosi per il processo: verità verrà ristabilita”
Fabio TarantinoTuttonapoliLukaku al posto di De Bruyne in Champions? Il regolamento Uefa spiega tutto
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com