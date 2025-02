Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Kolo Mania. Inter, scudetto o guai"

"Kolo Mania" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura dopo il 2-1 della Juventus in casa del Como. Doppietta dell'attaccante francese, autore di 5 gol in 3 partite, e quarto posto per la formazione di Thiago Motta che passa al Sinigaglia con il rigore trasformato dal giocatore arrivato a gennaio dal PSG a 3 minuti dal termine.

Nerazzurri - "Inter, scudetto o guai": è la squadra più pagata d'Italia, i bonus per i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi sono finiti. Inter a caccia del riscatto dopo la brutta sconfitta di Firenze nel recupero con la Fiorentina.