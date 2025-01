Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan, Walker c'è. Conte può scappare"

vedi letture

"Milan, Walker c'è" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il difensore inglese sarà il primo colpo rossonero del mercato di gennaio. Addio al Manchester City per il 34enne. Quanti trionfi con il Manchester City di Pep Guardiola. Ora pronta una nuova avventura in Italia, con la maglia del Milan. I rossoneri però non si fermano: pronto l'assalto a Joao Felix.

I big match di Serie A - "Tutte le verità": la febbre del sabato sera, alle 18 Juventus-Milan, alle 20.45 Atalanta-Napoli. Montta-Conceiçao scotta. Kolo Muani bloccato, Cambiaso titolare. Conte può scappare, Gasp per restare su. Retegui sfida Lukaku.