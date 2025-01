Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Napoli-Juve, Conte-Motta: è duello"

Nessuno ha due squadre nelle prime 8 come Milano. Milan, Inter e una Champions da sogno: "Derby d'Europa", l'apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Intanto i nerazzurri stanno cercando di stilare tappe di recupero per Calhanoglu e fissare l'ipotetico rientro, mentre i rossoneri in giornata annunceranno Walker, mentre Santiago Gimenez del Feyenoord è tentato dal trasferimento al Diavolo.

Quanto ai risultati di coppa, la Lazio stacca il pass diretto per gli ottavi, demolendo la Real Sociedad per 3-1 in casa; cade male la Roma nel finale in trasferta contro l'AZ. Si avvicina drasticamente il big match tra Napoli e Juventus.

Inter-Milan - Derby d'Europa

Europa League - Lazio avanti e in pole

Napoli-Juventus - Conte-Motta, è duello

Serie A - Il Toro contro il Cagliari: Vanoli vuole la vittoria