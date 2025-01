Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Napoli-Ndoye avanti tutta: l'offerta è di 30mln"

Nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport trova ampio spazio il pareggio per 2-2 tra Inter e Bologna, con la squadra di Simone Inzaghi fermata da quella di Italiano a San Siro dopo 90 minuti intensi e divertenti. La partita si mette bene per i rossoblu grazie al gol di Castro, che al 15’ del primo tempo sblocca la partita. Tuttavia ci mettono poco i padroni di casa a reagire, pareggiando prima con la rete di Dumfries dopo 4 minuti e poi portandosi in vantaggio sul finire di primo tempo con il gol di Lautaro Martinez, che ritrova la gioia al Meazza dopo oltre due mesi. Nel secondo tempo i nerazzurri avrebbero diverse occasioni per chiudere i conti ma alla fine arriva il pareggio di Holm.

Di spalla si parla di mercato: "Napoli-Ndoye avanti tutta: l'offerta è di 30mln".