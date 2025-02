Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Scudetto thriller: all'ultimo respiro"

"All'ultimo respiro" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al Derby di Milano. Che domenica, si legge nella prima pagina della rosea: l'Inter acciuffa il Milan al 93'. Anche il Napoli ripreso al 92' dalla Roma. Nel derby Reijnders sblocca il match, poi pareggio De Vrij. Tre pali per i nerazzurri, e la rabbia di Simone Inzaghi che reclama: "Ci manca un rigore". Conte non scappa, rimane a +3.