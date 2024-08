Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Zielinski: il nostro centrocampo non ha eguali"

vedi letture

È l’intervista esclusiva realizzata al neo giocatore dell’Inter Piotr Zielinski l’argomento principale della prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “Porto assist e gol. Il nostro centrocampo non ha eguali” ha detto ai taccuini della rosea il centrocampista polacco, che poi si sbilancia: “Ecco perché la Champions è possibile”.

Juventus - In casa Juve continua a tenere banco la telenovela Chiesa. Questa sera la squadra di Thiago Motta, alle ore 21:00, scenderà in campo per una amichevole contro i francesi del Brest ma il figlio d’arte potrebbe non prendere parte alla gara.

Mercato - c’è spazio anche per il mercato nella prima pagina della Gazzetta dello Sport, in particolare per le prossime mosse di Roma e Napoli. I giallorossi, dopo essersi rifatti l’attacco con Soule e Dovbyk, adesso puntano il belga Theate. Per i partenopei invece ci sono Neres e Gilmour.