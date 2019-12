Gazzetta - Koulibaly recupera ma andrà in campo con una protezione

L'edizione online de La Gazzetta dello Sport fornisce indicazioni sulla possibile formazione del Napoli in vista della gara contro l'Udinese. Koulibaly ha recuperato dal problema alla spalla sinistra ed è tra i convocati. Il difensore stringerà i denti e andrà in campo con una protezione. La sua presenza permetterà di schierare la coppia titolare con Kostas Manolas. Tra i convocati non ci sono Allan e Milik che resteranno in sede per continuare i rispettivi allenamenti differenziati. In attacco Llorente-Lozano coppia favorita, anche se Mertens contende il posto al messicano.