Gazzetta - Lozano, solo panchina con Gattuso: situazione da monitorare

Fin qui Gennaro Gattuso s'è seduto sulla panchina del Napoli in due occasioni: esordio col Parma e vittoria a Reggio Emilia con il Sassuolo. E in entrambi i casi Hirving Lozano non ha trovato spazio nell'undici iniziale. Per questo - si legge sull'edizione online de La Gazzetta dello Sport - anche la sua posizione è da valutare: De Laurentiis ha investito tanto su di lui e vorrà sicuramente salvaguardare l'ingente esborso economico della scorsa estate.