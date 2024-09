Prima pagina Gazzetta su Fonseca: "Milan, ora sei mio"

"La rivincita di Fonseca: Milan, ora sei mio". È questo il titolo principale scelto oggi dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport per esaltare la prova del tecnico portoghese, reduce dalla vittoria nel derby contro l'Inter con mosse tattiche che non sono passate inosservate. La rosea si sofferma anche su altri argomenti: dal digiuno da gol della Juventus all'impegno del Torino in Coppa Italia, passando per Inzaghi che vuole svegliare l'Inter e i Friedkin che acquistano anche l'Everton.