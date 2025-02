Genoa, il "Ferraris" è un bunker: l’ultimo gol subito in casa è di Rrahmani due mesi fa

Terza vittoria consecutiva. Il "Ferraris" torna ad essere un fortino inespugnabile per il Genoa che nel monday night della 25a giornata di campionato ha superato 2-0 il Venezia facendo suo uno scontro diretto importante. "Una vittoria da squadra" la definisce mister Patrick Vieira che per la prima volta ha schierato Pinamonti, Vitinha e Messias insieme. Premiato dai cambi in avanti, doppio assist di Ekuban e rete di Cornet, oltre all'ottimo impatto di Ekhator, il tecnico francese può festeggiare anche il terzo clean sheet consecutivo fra le mura amiche.

337 minuti di imbattibilità

Se l'attacco, o comunque la fase offensiva visto che hanno segnato anche difensori e centrocampisti, sta dando i frutti sperati, altrettanti risultati ottimi sta ottenendo anche la fase di non possesso. La porta di Leali, protagonista ieri di un'ottima respinta sulla conclusione velenosissima di Nicolussi Caviglia, è inviolata da ben 337 minuti. Ovvero le tre gare più un tempo e mezzo della sfida contro il Napoli persa per 2-1.

Dal gol di Rrahmani tre clean sheet

L'ultimo gol subito infatti dalla formazione rossoblù è quello di Rrahmani contro gli azzurri di Antonio Conte al 23' del primo tempo. Da quel momento sono arrivate le vittorie per 1-0 contro il Parma e per 2-0 contro Monza e Venezia. Per una porta che in casa nel 2025 resta inviolata.