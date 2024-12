Genoa, il nuovo proprietario subito vicino alla squadra: oggi era all'allenamento

vedi letture

Nella giornata di ieri l'imprenditore romeno Dan Sucu ha acquistato le quote di maggioranza del Genoa, nello specifico un pacchetto di circa il 77% della partecipazione sociale del club.

Lo stesso Sucu, come informa la società rossoblù, non ha perso tempo e nella giornata di oggi si è presentato a Pegli per seguire dal vivo l'allenamento della squadra di Patrick Vieira.