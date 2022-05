Genoa, la carica della Gradinata Nord: "Tutti a Napoli"

"Tutti a Napoli". E’ lo slogan lanciato sui social dalla Gradinata Nord per sostenere il Genoa in questo momento molto delicato della stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Tutti a Napoli". E’ lo slogan lanciato sui social dalla Gradinata Nord per sostenere il Genoa in questo momento molto delicato della stagione: la squadra di Blessin dovrà vincere per sperare ancora nella permanenza in serie A. A questo scopo, la Nord ha invitato tutti i tifosi in un’assemblea pubblica che si terrà domani alle ore 21 sotto il settore cuore del tifo rossoblù.