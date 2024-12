Gli auguri social di ADL: "Che sia un giorno felice per ritrovarsi in serenità e gioia"

Non solo gli auguri nell'intervento radiofonico a Radio Crc. Il presidente del Napoli Aurelio DeLaurentiis ha voluto augurare Buon Natale a tutti anche dal suo profilo X: "A nome di tutto il Calcio Napoli i miei più calorosi auguri di Buon Natale a tutti. Che sia un giorno di felicità per ognuno di voi: ritrovarsi e stare insieme in un clima di serenità e gioia. Aurelio De Laurentiis", il messaggio del numero uno del club partenopeo.