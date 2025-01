Gli sponsor più importanti nella storia del Napoli

Sulle divise del Napoli, dal 1981 (anno in cui furono autorizzati dalla lega calcio) in poi, si sono alternati un gran numero di sponsor. Alcuni di questi sono diventati iconici, in particolare quelli legati alle gesta di giocatori come Diego Armando Maradona (basti pensare a Buitoni e Mars, i marchi presenti sulle maglie dei due scudetti vinti grazie al Pibe de Oro). In questo articolo ripercorreremo quali sono stati i brand principali a comparire sulle maglie azzurre.

Una curiosità, risiede nel fatto che il Napoli, a differenza di altre società, non ha mai avuto come sponsor brand legati a case di scommesse o casinò, scelta che sarebbe comunque vietata dal Decreto Dignità, che ad oggi limita questo tipo di collaborazioni. Tuttavia, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha lasciato intendere che il decreto potrebbe essere rivalutato a fronte della crisi economica che il calcio italiano sta attraversando. Qualora la normativa venisse modificata, il Napoli potrebbe dunque valutare accordi con piattaforme di gioco online, come quelle elencate nella lista dei migliori casino bonus senza deposito. Attualmente, queste collaborazioni si limitano esclusivamente all'ambito dell'intrattenimento attraverso i siti di infotainment, ma date le recenti dichiarazioni degli uomini di Governo è possibile pensare ad un ritorno al passato.

Gli sponsor tra Anni ‘80 e ‘90

Il primo sponsor in assoluto a comparire sulle maglie del Napoli, nella stagione 1981-1982, fu Snaidero, celebre azienda italiana produttrice di mobili e cucine. Nella stagione successiva, nel 1982-1983, lo sponsor furono i pelati Cirio, che comparvero nuovamente nel 1984-1985 (il primo anno a Napoli di Diego Armando Maradona), intervallati nel 1983-1984 dallo sponsor del latte Berna.

Nel 1985-1986 fece la propria comparsa sulle maglie azzurre il nome di Buitoni con cui il Napoli vinse il primo storico Scudetto e la Coppa Italia. L’azienda alimentare perugina campeggiò sulle divise napoletane fino alla stagione 1987-1988, quando lasciò il posto a Mars, marchio delle famosissime barrette al cioccolato (tornato sulle divise del Napoli nel 2019). Questo fu un altro binomio di successo che durò dal 1988 al 1991, un periodo che portò in dote al club partenopeo una Coppa Uefa, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.

Dal 1991 al 1994 lo sponsor del Napoli fu il marchio di pasta locale Voiello. Nel biennio dal 1994 al 1996, invece, vi fu la partnership con Record Cucine. Curiosamente, non furono fortunati gli anni in cui il Napoli fu sponsorizzato da aziende di latte: il triennio 1996-1999, in cui comparvero Centrale di Napoli e Polenghi, infatti, coincisero con la retrocessione avvenuta nel 1998 e il primo campionato di Serie B dopo ben 33 anni.

Dagli anni 2000 a oggi

Nel 1999 ebbe inizio un’altra lunga partnership tra il Napoli e un’azienda che diventò sponsor di maglia. Parliamo di Birra Peroni, brand italiano che fu sfoggiato sulle divise azzurre fino al 2003 (il ricordo più bello è legato alla promozione in Serie A firmata da Walter Alfredo Novellino nel 2000).

Al termine della stagione 2003-2004, il Napoli venne dichiarato fallito dal tribunale locale e fu costretto a ripartire dalla Serie C, con l’avvento di Aurelio De Laurentiis. Nel primo anno in terza divisione lo sponsor fu il marchio di pasta Russo Cicciano 2003-04. Nella stagione 2004-2005, dopo sette partite senza sponsor, sulle maglie napoletane comparvero vari film prodotti dalla Filmauro e poi Mandi, marchio legato a Maurizio Zamparini.

Nel 2005-2006 in Serie B fece la sua comparsa sulle divise azzurre lo sponsor più longevo di sempre, vale a dire Acqua Lete rimasto fino al termine della stagione 2022-2023, coincisa con la conquista del terzo Scudetto. Dal 2011 al 2014 insieme al marchio dell’acqua fece la sua comparsa MSC Crociere, che sparì per un quinquennio, dal 2014 al 2019, lasciando il posto a Pasta Garofalo, per poi tornare dal 2021 al 2023, fino a diventare main sponsor dal 2023-2024 a oggi e chissà che per i tifosi del Napoli non possa diventare iconico come Buitoni o Mars.