Gli utenti di TN premiano Insigne: è lui il migliore in campo contro la Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

La gioia per il primo gol su azione in questa stagione e l’assist decisivo per la rete al 94’ di Fabian contro la Lazio. Lorenzo Insigne si aggiudica la palma di migliore in campo contro i biancocelesti. Gli utenti di Tuttonapoli.net, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno scelto il capitano azzurro come MVP della gara dell’Olimpico. Primo posto con oltre il 43%, mentre al secondo posto c’è Elmas con il 29%. L’autore del gol da tre punti, Fabiàn Ruiz, totalizza l’11%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare)