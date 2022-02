Gli utenti di TN salvano Osimhen: è lui il migliore in campo contro il Barcellona

Victor Osimhen si aggiudica per la seconda volta di fila la palma di migliore in campo.

Victor Osimhen si aggiudica per la seconda volta di fila la palma di migliore in campo. Gli utenti di Tuttonapoli.net, infatti, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno salvato il nigeriano dopo la batosta di ieri contro il Barcellona. Osimhen stacca tutti ottenendo il 50.4%. Secondo posto per Mario Rui con il 24%, staccatissimo Insigne al terzo posto con il 4%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare)