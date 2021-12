Gli utenti di TN salvano Zielinski: è lui il migliore in campo contro lo Spezia

Gli utenti di Tuttonapoli.net salvano Piotr Zielinski. Il polacco vince il sondaggio proposto dalla nostra redazione ed è lui il migliore in campo nell’incredibile sconfitta contro lo Spezia. Il centrocampista azzurra totalizza il 18,78 % e batte di poco Politano, che si aggiudica il 16,39 %. Terzo posto per Giovanni Di Lorenzo con il 14,16 %. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare)