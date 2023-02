Gol divorato, traversa e rigore trasformato: Ronaldo finalmente si sblocca in Arabia

Nessun "Siuuu" per festeggiare il primo gol segnato con la maglia dell'Al Nassr

Nessun "Siuuu" per festeggiare il primo gol segnato con la maglia dell'Al Nassr. Cristiano Ronaldo, finalmente in gol in casa dell'Al Fateh nel 15° turno di campionato e alla sua terza presenza in questa nuova avventura, non ha festeggiato il rigore del 2-2 trasformato al 93', ma è andato a prendersi il pallone dalla rete per riportarlo in fretta a centrocampo senza perdere tempo. La gara pareggiata oggi, che ha visto l'ex Juve colpire anche una traversa e sbagliare un gol facile facile, consente alla squadra allenata da Rudi Garcia di rimanere in testa alla classifica, con 34 punti e alla pari con l'Al-Shabbab che ha una partita in più.