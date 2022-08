GRAFICO - E' mancato solo il gol? Per gli xG sì: Napoli 4 volte più pericoloso dei viola

Lo 0-0 raccolto a Firenze, con lunghe fasi di possesso se non addirittura il pallino del gioco a favore dei viola, rischia di falsare i giudizi sulla gara

Lo 0-0 raccolto a Firenze, con lunghe fasi di possesso se non addirittura il pallino del gioco a favore dei viola, rischia di falsare i giudizi sulla gara. Il Napoli ha avuto le occasioni migliori, concedendo tutto sommato un contropiede non finalizzato da Barak ed un'altra occasione dopo la sbavatura di Meret. Lo testimonia l'algoritmo dell'xG (expected goals, i gol attesi), sempre più in uso in Europa, l'indicatore più preciso per misurare la produzione offensiva in base all'indice di pericolosità: il Napoli ha totalizzato 1,69 (di più rispetto alla scorsa stagione in cui vinse segnando due gol, uno su rigore ed uno su palla inattiva) che di solito porta ad almeno 2 reti. Clamorose ovviamente almeno due occasioni sprecate da Lozano. Di contro lo 0,39 dei viola solitamente non porta ad un gol.