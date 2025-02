Foto Guendouzi esulta in faccia a Di Lorenzo, social in rivolta: “Vergognoso!”

Sta facendo discutere parecchio il gesto di Matteo Guendouzi nella gara tra Lazio e Napoli. Infatti in occasione del pareggio di Dia all'86esimo, il centrocampista francese ha esultato in faccia al capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo, scatenando la reazione dei più sui social. Ritenuto un gesto irrispettoso, sono numerosi i commenti del tipo: "Vergognoso!", "Ma esulta così tanto per un pareggio?", "Ci vuole rispetto!", "Non lo scopriamo di certo oggi che giocatore è...".