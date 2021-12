Amazon pronto a una nuova mossa: si valuta l'acquisto di Dazn

Possibile nuova rivoluzione per quel che concerne la messa in onda della Serie A. Come riportato da MilanoFinanza, infatti, non è da escludere che DAZN possa cambiare proprietario. Len Blavatnik, magnate proprietario del broadcaster, sta sondando le offerte per la sua azienda. E su tutte, ci sarebbe quella di Amazon. Già nei mesi scorsi il co-CEO di DAZN, James Rushton, aveva preannunciato che “alle giuste condizioni, nei prossimi anni potremmo guardare al mercato dei capitali pubblici o privati”. Jeff Bezos sta pensando seriamente alla possibilità di acquisire DAZN, l’unico dubbio è legato alla difficoltà di monetizzazione con lo streaming, come confermato anche dai problemi tra DAZN e TIM.

L’altro aspetto da valutare è la possibilità di slegare l’offerta sportiva da quelle già in corso per i fruitori del suo e-commerce. L’acquisizione di DAZN rappresenterebbe, invece, un’occasione importante poiché permetterebbe ad Amazon di avere i diritti della Serie A ben prima del 2024, data in cui scadrà il triennio in corso.