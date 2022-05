Ballers Awards, Osimhen tra i candidati: è in lizza per quattro premi in Nigeria

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, risulta tra i candidati ed è in lizza per quattro premi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche quest’anno, come di consueto, si terrà il Ballers Awards. Organizzato da Naija Footballers, un marchio di contenuti e di produzione digitale, si tratta di un premio annuale assegnato ai migliori elementi calcistici in Nigeria. L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, risulta tra i candidati ed è in lizza per quattro premi. Nello specifico è stato inserito tra i candidati nella categoria di attaccante dell’anno, calciatore dell’anno, calciatore preferito dai fan e gol dell’anno in nazionale.