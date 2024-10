Canale 8 - Vergogna in tribuna ad Empoli! Tifoso napoletano con bimba esulta e viene cacciato

Bruttissimo episodio al Castellani durante Empoli-Napoli, a denunciare l'accaduto sui social la giornalista di Canale 8 Italia Mele: "Gravissimo episodio accaduto in tribuna durante Empoli-Napoli. Un tifoso del Napoli presente in tribuna con una bambina piccola esulta al gol del Napoli e vengono chiamati gli steward per farlo uscire.

La bambina si terrorizza. Poi arriva la polizia e fa riaccomodare il tifoso. La parte più preoccupante è che sarebbe stato il presidente Corsi a chiedere l’intervento degli steward".