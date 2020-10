CdS - Ansia Italia, due positivi al Covid-19 in nazionale? In corso ulteriori verifiche

Momenti di tensione nel ritiro dell'Italia di Roberto Mancini, dove in questi minuti - come riporta l'edizione online de Il Corriere dello Sport - sarebbero emersi due casi di positività al Covid-19: sono in corso le verifiche ed ovviamente ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore. Chiaro che, adesso, è a rischio la sfida degli azzurri contro l'Olanda che si sarebbe dovuta giocare domani a Bergamo.