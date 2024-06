CdS: "'Kvara resta': il Napoli fa muro"

"L'agente ha chiesto 7 milioni per il rinnovo. Oggi alle 18 l'esordio in Turchia-Georgia".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport dedica spazio in apertura in prima pagina al centravanti dell'Italia: "Il toro è Scamacca". Di spalla il caso Kvaratskhelia: "'Kvara resta': il Napoli fa muro. L'agente ha chiesto 7 milioni per il rinnovo. Oggi alle 18 l'esordio in Turchia-Georgia". In taglio basso spazio a Euro 2024: "Calzona affonda Lukaku. Mbappé, solo un lampo". Di seguito la prima pagina integrale.