Prima pagina Cds: "Lukaku a casa per Conte"

"Lukaku a casa per Conte". Tensioni in casa Juventus, "Soulé blocca Koop", intitola stamane Il Corriere dello Sport a centro pagina. Il direttore tecnico bianconero, Giuntoli, è stato chiaro con l'argentino: o va alla Roma o resta. Questo immobilismo stoppa gli affari di uno e dell'altro club, oltre che l'arrivo di Koopmeiners dall'Atalanta. Intanto il Milan si sveglia e dopo il colpo Morata ci prova per altri due top, Rabiot e Samardzic.

Intanto Calafiori è prossimo alla Premier League, Lukaku non va negli USA con il Chelsea e in testa ha solo Conte, l'Inter liquida un esubero. Fiorentina scatenata sul mercato, ora si punta Lovric, per l'Empoli spunta un ex Juve.