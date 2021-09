Cds - Spalletti garanzia per Osimhen: ha fatto volare tutti i 9 che ha allenato

Che grande storia d'amore, quella tra Luciano Spalletti e gli attaccanti, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport analizzando la crescita che hanno avuto tutti gli attaccanti che ha allenato il tecnico del Napoli nella sua carriera. Il quotidiano racconta di "un lungo depliant di macchine da gol inaugurato nella stagione 1997-1998 a Empoli con Carmine Esposito, napoletano da 14 reti. Napoletano come Montella, allenato alla Samp e anche a Roma, dove il picco massimo è stato raggiunto con Totti. Un capolavoro di Spalletti: da falso nueve, da finto centravanti, Francesco ne ha messi dentro anche 26. Più gol hanno segnato Dzeko, ancora con la sua Roma, e poi Icardi all'Inter: 29. Il listone, però, non è soltanto nazionale, e anzi va ben oltre i confini e arriva fino in Russia, a San Pietroburgo, dove il signor Luciano ha coniugato il verbo segnare insieme con Kerzhakov allo Zenit: 23 reti nel 2012, per gradire. Storie belle, storie di uomini e gol anche difficili: grandi rapporti e grandi rotture, da Totti a Icardi".