Prima pagina Corriere dello Sport: "Conta Conte! Inter stecca, Napoli primo dopo 12 mesi"

"Conta Conte". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che ha celebrato la terza vittoria ottenuta in campionato dal Napoli. Gli azzurri a distanza di un anno e mezzo dall'ultima volta si sono presi la vetta della classifica, complice il successo firmato in casa del Cagliari. I partenopei però hanno sfruttato anche il mezzo passo falso dell'Inter, fermata sull'1-1 dal Monza all'U-Power Stadium.

CHAMPIONS LEAGUE - Spazio dedicato anche alla Champions League, che scatterà domani con le prime sfide che coinvolgeranno pure le italiane. Ale 18.45 infatti la Juventus ospiterà il PSV Eindhoven all'Allianz Stadium mentre il Milan alle 21.00 se la vedrà contro il Liverpool a San Siro.