Corriere dello Sport: “Conte non molla: ‘Di Lorenzo è il mio capitano’”

“Conte non molla: ‘Di Lorenzo è il mio capitano’”. Titola così in un box a lato l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "L'allenatore del Napoli e Manna vedono l'agente: 'Per noi è incedibile'". Spazio al centro alla Juventus: "Buondì Motta. E' il Thiago day, il giorno dell'annuncio: Giuntoli accelera su due colpi. Douglas Luiz a un passo, idea Thuram jr". In taglio basso l'Italia e l'emergenza a centrocampo in vista degli Europei.