Corriere dello Sport: "Io Conte"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport dedica l'apertura in prina ad Antonio Conte, che firma col Napoli per tre stagioni: "Io Conte. 'Non vedo l'ora di iniziare. Ai tifosi prometto impegno totale'. Con lui anche Oriali. Triennale da 6 milioni. Assalto a Buongiorno". A centro pagina spazio alle panchine di Lazio e Bologna: "Tudor va via: alla Lazio arriva Baroni". "Ecco Italiano: è mister Champions". In taglio basso spazio agli Europei Under17 vinti dalla Nazionale italiana: "Italia Under17, trionfo storico". Di seguito la prima pagina integrale.